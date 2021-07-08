В летнем лагере под Красноярском заразились дети и вожатые

В детском спортивно-оздоровительном лагере "Зеленые горки", что в Манском районе в 60 километрах от Красноярска, в ходе медицинского обследования у 20 ребят и 2 взрослых - вожатых второй смены выявили коронавирус.

Накануне у 12 детей появились симптомы ОРВИ. Всех отдыхающих и сотрудников учреждения оперативно проверили. Тесты выявили COVID-19 у 22 человек. Ребят забрали родители, в лагере после специальной проверки был объявлен карантин (официально - "ограничительные мероприятия") - соответствующее постановление подписал заместитель главного санитарного врача Красноярского края Михаил Аккерт. Однако уже на следующий день он же другим постановлением карантин отменил. Как значится в документе, "учитывая, что минобразованием Красноярского края принято решение о приостановке деятельности оздоровительного учреждения "Зеленые горки"".

Тем не менее лагерь продолжает работать. В нем остаются 75 ребят и 42 сотрудника, в соцсетях выложен список мероприятий на 8 июля. Правда, отдых теперь сопровождается целым комплексом противоэпидемиологических мер.

Это уже не первые подобный случай, омрачающий школьникам региона летний оздоровительный сезон. Так, в конце июня вспышка коронавируса была выявлена в лагерях "Горный" и "Орбита" под Железногорском.

Свою проверку на предмет халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, начали сотрудники регионального СК.