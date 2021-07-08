В Новосибирске машина после ДТП влетела в остановку и торговую точку

Четверо пострадавших были госпитализированы в результате утреннего ДТП на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске. Один из пострадавших в момент аварии стоял на остановке, еще две женщины находились в расположенном здесь же торговом киоске.

- По предварительной информации, 8 июля в 07:40 на территории Калининского района водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем Renault Duster, напротив дома №100 по улице Богдана Хмельницкого совершил столкновение с автомобилем Nissan Bluebird под управлением водителя 1982 года рождения, который двигался в попутном направлении. После столкновения автомобиль Renault совершил наезд на торговый павильон, расположенный на остановке общественного транспорта, - рассказала инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Юлия Ракунова.

Известно, что пострадавшему мужчине, ожидавшему автобуса на остановке "АЗС", 26 лет. Одной из работниц киоска с горячей выпечкой 44 года, второй - 52 года. Кроме них в больницу с травмами различной степени тяжести доставлен и водитель французского внедорожника. Оба водителя прошли освидетельствование на алкогольное опьянение, которое показало отрицательный результат.

Сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства и причины дорожного происшествия.