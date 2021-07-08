В Новосибирске водитель Audi насмерть сбил ребенка на самокате

Новосибирская полиция выясняет обстоятельства ДТП, в результате которого погиб пятилетний ребенок. Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, авария произошла в Академгородке, мальчика сбил водитель Audi Q7.

За рулем кроссовера находился 56-летний мужчина, он поворачивал в районе дома №32 по улице Терешковой, и в этот момент дорогу на самокате переезжал ребенок. От полученных травм он скончался на месте. Известно, что он был на прогулке вместе с мамой.

Водитель был обследован на наличие алкоголя в крови, прибор показал, что мужчина был трезв. На место прибыли руководители городской госавтоинспекции и отдела полиции по Советскому району Новосибирска. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.