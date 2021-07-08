В Новосибирской области прошел форум "Муниципальная инициатива"

В Новосибирской области прошел первый региональный онлайн-форум "Муниципальная инициатива". 8 июля на площадках мероприятия работали около 30 участников и спикеров, а со всего региона подключились к участию в форуме более 600 человек - представители муниципалитетов, главы и депутаты муниципальных районов и городских округов области.

Оценивая итоги прошлого года, губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что только совместная работа органов государственной власти и органов местного самоуправления приносит желаемый результат и только так можно добиваться устойчивого и эффективного развития Новосибирской области.

И граждане, и представители органов власти в регионе получили удовлетворение от слаженного труда, когда работали в сцепке - от депутатов поселкового уровня до депутатов Заксобрания и Госдумы. Губернатор поблагодарил всех депутатов за успех прошлого года, за результативность и сплоченность.

Обращаясь к участникам форума Андрей Травников сказал, что важно держать высокую планку в нашем регионе и в этом году.

В числе гостей форума - первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Он напомнил о том, что для ускорения процессов выделения средств регионам создана специальная Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований.

Он рассказал, что принимаются беспрецедентные решения о направлении средств на помощь в первую очередь населению - семьям с детьми, тем, кто остался без работы, на приобретение лекарств, тем, кто заболел ковидом и лечится дома, поддержку экономики и на многое другое. В 2020 году удалось добиться дополнительного выделения Новосибирской области 26,8 млрд рублей. Уделяется внимание и крупным проектам: с 2016 года в регионе реализованы проекты по строительству перинатального центра и волейбольного центра. В Новосибирске идет подготовка к проведению Чемпионата мира по хоккею, который состоится совсем скоро, и для его проведения достраивается новая Ледовая арена.

Строительство новой инфекционной больницы в Новосибирске - тоже на контроле у первого заместителя председателя Государственной Думы Александра Жукова. Земельный участок уже определен, и выбран проект, который отвечает современным требованиям в условиях Сибири.

Председатель Совета депутатов города Куйбышева Куйбышевского района Елена Яблокова попросила депутатов Госдумы учитывать инициативы жителей малых городов и сельских территорий при разработке законодательных инициатив.

Депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов считает, что участники форума отметили главную задачу - это качественное и динамичное улучшение жизни в Новосибирской области - и в городе, и в самых отдаленных селах.

"В первую очередь, это, безусловно, дороги - причем не только строительство новых дорог, но и планово-предупредительный ремонт существующей сети, контроль качества и гарантийного ремонта. По предложению депутатов фракции "Единая Россия" в Государственной Думе на уровне президента России принят ряд очень важных решений: это и бесплатная подводка газопроводов к границам частных домовладений, и строительство новых ФАПов и поликлиник, ремонт и строительство школ и учреждений дошкольного и дополнительного образования. Поддержка таких важных проектов на уровне президента говорит о том, что они отвечают запросам времени и жителей страны. Безусловно, многое зависит от активных граждан на местах, депутатов городских и сельских советов - именно они собирают предложения от населения, видят реальные запросы своих жителей", - отметил Виктор Игнатов.