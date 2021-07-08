В томской лаборатории произошел взрыв, есть пострадавший

На территории томского академгородка произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина. Как сообщили в департаменте здравоохранения по Томской области, он доставлен в областную клиническую больницу.

По данным территориального центра медицины катастроф, пострадавшему 44 года. Он доставлен в реанимационное отделение, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Инцидент произошел в здании по адресу проспект Академический, 4, строение 3. По этому адресу расположены помещения компании, занимающейся производством биологически активных добавок.