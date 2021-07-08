Экспертная сессия "Славяно-тюркский мир - фундамент политической стабильности и экономического развития на Евразийском пространстве", инициированная Научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", объединила ученых девяти университетов и научно-исследовательских институтов России, Казахстана и Киргизии.

Это уже вторая экспертная сессия, организованная НОЦ "Большой Алтай", Ассоциацией азиатских университетов и Алтайским государственным университетом в рамках международного проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности". Первая состоялась в сентябре 2020 года.

Благодаря соединению форматов онлайн и офлайн на одной площадке встретились эксперты разных научных направлений - этнографы, археологи, историки, культурологи, политологи, специалисты в области права и медиакоммуникаций. Формат экспертной сессии позволил не только услышать позиции ведущих тюркологов разных научных школ, но и создать атмосферу оживленной дискуссии, сформулировать посылы для обсуждения в бизнес-сообществе и на политической арене, дать рекомендации к применению научных результатов на практике.

Во вступительном слове руководитель центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", профессор Сергей Землюков отметил, что тема тюрко-славянского единства уже многие столетия не теряет актуальности:

- Смысл этого взаимодействия - не только в глубоких исторических корнях, но и в переплетении политических, социальных, культурных и семейно-бытовых судеб, а главное - в фундаментальности исторической перспективы. И сегодня мы обсудим процессы согласия, объединения, общности на примере славяно-тюрского взаимодействия: какие здесь могут возникнуть идеи, предложения, исторические параллели.

Ученые говорили о историко-культурных константах и историко-философских аспектах славяно-тюркского единства, обсуждали вызовы славяно-тюркской интеграции на пространстве СНГ в условиях глобализации. Говоря о различных этапах и форматах взаимодействия тюркских и славянских народов в рамках многовековой истории, специалисты подчеркнули: благополучие евразийского пространства неизбежно связано с таким этнокультурным взаимодействием.

Людмила Шерстова (Томский государственный университет, Россия) акцентировала внимание на этнополитических процессах в Южной Сибири, отметив, что тюрки и русские на протяжении многих веков говорили на одном политическом языке. Их тесные контакты базировались на взаимном уважении, общем наследии, приводили к окультурации и появлению субэтносов.

Искандер Измайлов (Казанский федеральный университет, Россия) главным достижением взаимодействия тюрков и славян в разные исторические периоды считает создание мультикультурных государств.

Ирина Октябрьская (Институт археологии и этнографии СО РАН, Россия) сделала акцент на религиозном факторе славяно-тюркского межкультурного диалога, описав феномен религиозного синкретизма, основанный на глубоком духовном синтезе при сохранении национальной идентичности и родного языка.

Ученые проследили путь межкультурных взаимоотношений славянских и тюркских народов от средних веков до современности и выделили религиозную толерантность как ключевое отличие государственно-конфессиональной политики, сохранившуюся от кочевой элиты эпохи средневековья до современного этапа.

Именно в особенностях хозяйственно-культурного взаимодействия славянских и тюркских народов в регионах Большого Алтая, с характерным для него взаимным обогащением, ассимиляцией, специалисты видят возможности сохранности и возрождения в XXI веке национальной культуры ряда малочисленных тюркских народов.

Эксперты подчеркивали: опыт прошлого позволяет нам прогнозировать будущее, история дает возможность работать над ошибками в современном политико-экономическом и социально-культурном пространстве взаимодействия стран Центральной Азии. С этих позиций участники говорили о взаимодействии славяно-тюркского населения в современной Центральной Азии, о перспективах противодействия экстремизму и терроризму в тюркских странах Центральной Азии, вопросах экономического и коммуникационного сотрудничества России и стран Центральной Азии.

По мнению Анисы Бикбулатовой (Кыргызский национальный университет, Кыргызская Республика), более чем 500-летний опыт экономического и социокультурного взаимодействия народов в Центральной Азии показывает, что вектор культурного тяготения тюркских народов направлен в сторону русской культуры.

Подводя итоги дискуссии, Альбина Жанбосинова (Научно-исследовательский центр "Ел тарихы", Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Казахстан), отметила: "Изучение истории взаимодействия славянских и тюркских народов дает нам возможность найти способы противостояния угрозам, нависшим сегодня над центрально-азиатским регионом. Постсоветское пространство как общий корень, объединяющий государства, может стать фундаментом для создания системного пояса безопасности Центральной Азии".

Проведенная сессия, как и проект в целом, открывает векторы для дальнейшего изучения славяно-тюркских взаимоотношений, дает возможность научному миру включаться в решение общих проблемных вопросов, которые стоят над границами государств и различий этносов.

Прямая речь

Сергей Землюков, президент Алтайского государственного университета:

- Большинство экспертов сошлись во мнении, что славяно-тюркское единство есть непрерывный, многовековой диалог между славянскими и тюркскими мирами. Он прерывался конфликтами и противостояниями, но всегда возобновлялся в новом, более конструктивном содержании. Этот диалог был и между разными религиями - православием и исламом. И религии способствовали объединению народов.

Вторая мысль, которая проходила красной нитью через многие выступления, состояла в том, что большой потенциал единства и согласия, добрососедских отношений славянских и тюркских народов основан на уникальности и взаимопроникновении разных культур.

И, наконец, последнее, что отмечалось всеми выступающими: достижение единства - это постоянный диалог на самых разных уровнях.