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08.07.2021 18:54
Рубрика: Власть

Матвиенко попросила власти Кисловодска не увлекаться новоделом

Текст: Дмитрий Гончарук

Администрации Кисловодска не стоит подменять историческую инфраструктуру новоделом при благоустройстве, заявила 8 июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в город-курорт.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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"Все историческое, что возможно, нужно сохранять в подлинном виде. Ни в коем случае не менять на новодел", - цитирует Матвиенко ТАСС.

При обсуждении проекта реконструкции проспекта Ленина спикер Совфеда обратила внимание на то, что вместо реставрации подпорной стены храма целителя Пантелеймона предлагается ее полностью разобрать.

Матвиенко потребовала от подрядчиков, городских и краевых властей ускорить благоустройство проспекта Ленина. На объектах пока освоено только 43 процента средств. "Надо завершать, иначе вы попадете в "черный список" регионов, которым нельзя выделять деньги, которые не успевают их осваивать", - предупредила она.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что решена главная задача - распоряжением главы правительства Михаила Мишустина выделены дополнительные средства. Сенатор поинтересовалась у представителей городской администрации, на какую дату запланировано открытие проспекта. Там ей сообщили, что это событие намечено на 20 декабря. "Договорились, не теряйте золотое летнее время, оно как раз для дорог, для благоустройства", - призвала она.

Кроме того, Матвиенко рекомендовала подрядчику усилить работу по благоустройству Старого озера в юго-западной части Кисловодска, возле которого должен появиться городской пляж.

"Заждались кисловодчане этого озера, нет ни одного водоема в таком замечательном месте. Не подведите, люди ждут этого озера… До конца года осталось пять месяцев, все должно кипеть и бурлить. Усиливайтесь, наращивайте мощности", - призвала законодатель.

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