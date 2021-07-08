В Нальчике мужчину заподозрили в убийстве девятилетней падчерицы

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное против жителя Нальчика, которого подозревают в убийстве девятилетней дочки своей сожительницы. Как сообщил в пресс-службе ведомства, сначала подозреваемый вместе с матерью погибшей девочки пытались скрыть преступление.

- 7 июля 2021 года, сотрудниками следственного управления в автомашине скорой медицинской помощи было обнаружено тело малолетней, 2012 года, с множественными телесными повреждениями. В ходе установления следователями обстоятельств гибели ребенка, мать девочки и ее сожитель сообщили, что она накануне упала с дерева, а утром они обнаружили ее без признаков жизни, - говорится в сообщении СУ СКР по республике.

Однако, следователи предложенной версии не поверили. Они выяснили, что мужчина поссорился с девочкой и несколько раз ударил ее в грудь и лицо. Когда та рассказала о случившемся матери, подозреваемый разозлился еще больше и на глазах у женщины несколько раз ударил ребенка головой об пол. Девочка потеряла сознание, а позднее скончалась от полученных повреждений.

Подозреваемого задержали. В семье живут еще двое детей, их судьбу решат органы опеки. Уголовное дело против мужчины возбудили по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего".