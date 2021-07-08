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08.07.2021 16:58
Рубрика: Происшествия

Игорь Краснов подвел итоги международного форума прокуроров

Текст: Иван Егоров (Санкт-Петербург)
Первый форум руководителей прокуратур европейских государств, который шел три дня в Петербурге, получился не только интересным, но и насыщенным событиями.

По словам генпрокурора России Игоря Краснова, главная цель - увидеть в этот непростой пандемийный год коллег из европейских стран и СНГ - была достигнута. В Петербург приехали представители международных организаций, а также руководители прокуратур и министерств юстиции более чем из 20 стран. Еще примерно 10 стран участвовали в сессиях посредством видеоконференцсвязи.

Фото: Иван Егоров / РГ
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"Надеюсь, выражу общее мнение о том, что мероприятие прошло с большой пользой. В ходе дискуссий прозвучало много заслуживающих внимания идей о повышении роли прокуроров в обеспечении законности, путях решения новых проблем. Думаю, нам стоит детально их проанализировать с целью возможного использования в работе", - сказал коллегам глава надзорного ведомства России. Действительно, отдельные выступления российских и иностранных прокуроров на конференции, это по сути - самостоятельные научно-правовые исследования.

Что касается практических результатов конференции, то только глава российского надзорного ведомства провел более 15 двусторонних встреч с коллегами из других стран. Например, в четверг Краснов и заместитель министра юстиции Турции Якуп Могул подписали первую программу сотрудничества между ведомствами двух стран на 2021-2022 годы. По словам Краснова, этот документ касается совместной работы ведомств по противодействию таким явлениям, как терроризм, киберпреступность, и другим преступлениям. Кроме того, по данным "РГ", соглашение позволит проработать вопрос об упрощении процедуры экстрадиции беглых преступников.

Также на полях конференции впервые с начала пандемии прошло в очном формате заседание координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ.

"Как я уже ранее отмечал, ввиду стремительного развития информационных технологий наши страны сталкиваются с новыми угрозами", - сказал коллегам российский генпрокурор. Он выразил уверенность, что совместными усилиями прокурорам стран СНГ удастся усовершенствовать свою работу.

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