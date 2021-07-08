Исследование: Большинство россиян перерабатывают на работе

Большинство россиян регулярно перерабатывают, причем, в половине случаев это никак не отражается на их зарплате. К такому выводу пришли аналитики сервиса HeadHunter и компании "Росгосстрах жизнь" в рамках совместного исследования.

Причем, в 73 процентах случаев о переработках заявили те, кто работают в офисе. Среди тех, кто работает на удаленке, доля перерабатывающих составила 58 процентов.

Больше всего перерабатывают в Москве. Доля тех, кому приходится задерживаться после окончания рабочего дня в столице составляет 79 процентов. В Новосибирской области с переработками сталкивается 76 процентов сотрудников, в Подмосковье - 75 процентов, в Самарской и Волгоградской областях 73 и 72 процента соответственно.

В Петербурге доля регулярно перерабатывающих специалистов составляет 69 процентов. Реже всего с необходимостью задержаться на работе сталкиваются работники в Башкирии, здесь перерабатывают "всего" половина сотрудников.

В 90 процентах случаев о переработках говорили работники бухгалтерии, среди специалистов АПК перерабатывает 82 процента работающих, также на работе задерживаются кадровики (78 процентов), администраторы и секретари (71 процент), продавцы (54 процента).

Авторы исследований отмечают, что в 46 процентах компаний в принципе не принято уходить с рабочего места после окончания рабочего времени. Треть участников опроса задерживаются раз в неделю, 23 процента - каждый день.

Каждый пятый респондент остается дополнительно на работе на 2-3 часа, 11 процентов участников опроса перерабатывают 3-4 часа за смену, 12 процентов - 4 и более часов. При этом в половине случаев переработки работодателям никак не фиксируются, следовательно, дополнительной оплаты за это сотрудники не получают.