Карелия установила на границе с Финляндией карантинную полосу

В Карелии установили вдоль государственной границы с Финляндией карантинную полосу. Сделали это для того, чтобы не допустить перенос через кордон заразных болезней животных.

Как сообщает министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии, ширина карантинной полосы - 500 метров. Ограждение - рубеж инженерно-технических сооружений.

В пределах данной полосы местным жителям запрещают пасти скот, устраивать пасеки, возводить предприятия по переработке, хранению, реализации животноводческой продукции, а также утилизировать биологические отходы. За нарушение предусмотрена административная ответственность.