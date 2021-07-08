Новгородцы увидят героев Достоевского в рисунках автора

В музее изобразительных искусств Великого Новгорода открылась выставка "Рисунки в рукописях Ф.М. Достоевского".

Посетители увидят более чем тридцать листов из записных книжек писателя. На них он рисовал портреты своих персонажей, знакомых всем еще со школьной скамьи. Помимо рисунков на листах представлены материалы, которые Достоевский использовал для написания "Преступления и наказания", "Братьев Карамазовых" и "Бесов".

Новгородский музей-заповедник сообщает, что выставка подготовлена известным ученым Константином Барштом. Каждое изображение снабжено его авторской этикеткой. В 2021 году исполняется 200 лет со дня рождения Достоевского.

Вход на выставку возможен при соблюдении мер безопасности: посетители должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.