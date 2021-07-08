Откалываться, а не размазываться: Как правильно выбрать мороженое

В жаркую погоду продажи мороженого традиционно растут. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, как выбрать мороженое, чтобы не разочароваться.

В первую очередь санитарные врачи советуют обращать внимание на этикетку. Если в составе присутствуют растительные жиры, то производитель обязан указывать это на этикетке, например, писать "мороженое растительно-сливочное" или "мороженое с растительным жиром".

Мороженое бывает разным по жирности. Так, в пломбире должно содержаться не менее 12 процентов молочного жира, в сливочном - 8-11,5 процента. Самое легкое - молочное мороженое, в нем должно быть не более 7,5 процентов жира.

Жирность мороженого можно определить на глаз - пломбир имеет более кремовый оттенок благодаря большому содержанию молочного жира, а молочное - светлее.

Мороженое бывает мягкое и закаленное. Закаленное подвергается шоковой заморозке, когда его резко охлаждают до минус 18 градусов и в таком виде оно поступает в магазин. Закаленное мороженое может храниться довольно долго. А вот мягкое мороженое в морозильных камерах не хранят, поэтому срок годности у него меньше.

Закаленное мороженое - это привычные эскимо или пломбиры в стаканчиках с молокозаводов. Когда упаковка такого мороженого вскрыта, важно посмотреть, не было ли деформаций. Если имеются следы подтеков, это значит, что продукт замораживался повторно. На вкус в перемороженном мороженом можно почувствовать как будто привкус песка. На самом деле это кристаллики льда, они означают, что мороженое начало портиться. Такой продукт лучше сразу выбросить, чтобы не отравиться.

Также специалисты говорят, что как только мороженое достают из морозилки, оно должно откалываться, а не размазываться. Это значит, что нужный температурный режим был соблюден.