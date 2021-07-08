Новости

Цена бензина Аи-92 обновила исторический максимум 18:17
Откалываться, а не размазываться: Как правильно выбрать мороженое 18:04
Уполномоченным России в ЕСПЧ назначен Михаил Виноградов 18:00
Российские бомбардировщики сорвали выступление глав Испании и Литвы 17:57
Шойгу направил самолет-амфибию Бе-200 в Турцию для тушения лесных пожаров 17:56
НАТО вынудил Болгарию купить F-16 и не дал средства на возведение ВПП 17:53
Под Калугой медсестра вместо вакцины сделала инъекцию водой 17:49
В Челябинской области из-за лесного пожара эвакуирован детский лагерь 17:47
Черчесов ушел из сборной России рекордсменом по поражениям 17:46
Россияне приобрели около 250 тыс. турпутевок по программе детского кешбэка 17:44
В театре опровергли информацию о госпитализации Игоря Верника 17:40
Матвиенко следит за здоровьем упавшего с самоката главы Кисловодска 17:24
В Петербурге с 13 июля запретят массовые мероприятия 17:12
Рэпера Элджея лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей 17:12
Президент РФС прокомментировал отставку Станислава Черчесова 17:10
Черчесов выступил с заявлением после отставки из сборной России 17:01
Вышел русский трейлер нового мультфильма Disney "Энканто" 16:51
СМИ: Спонсоры Олимпиады-2020 отменяют все мероприятия 16:50
Володин раскритиковал призыв Франции не признавать российские вакцины 16:45
Минприроды проверит лицензии на право пользования углеводородами 16:40
В Петербурге миллион человек сделали прививки от COVID-19 16:35
Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище 16:33
В Псковской области опровергли фейки о продаже алкоголя привитым 16:26
Минфин опроверг сообщения о росте страховых взносов с зарплат 16:25
Самочувствие Татьяны Москальковой, заболевшей COVID-19, улучшилось 16:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 18:04
Рубрика: Общество

Откалываться, а не размазываться: Как правильно выбрать мороженое

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В жаркую погоду продажи мороженого традиционно растут. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, как выбрать мороженое, чтобы не разочароваться.

Фото: iStock
Города России пережили нектариновый бум

В первую очередь санитарные врачи советуют обращать внимание на этикетку. Если в составе присутствуют растительные жиры, то производитель обязан указывать это на этикетке, например, писать "мороженое растительно-сливочное" или "мороженое с растительным жиром".

Мороженое бывает разным по жирности. Так, в пломбире должно содержаться не менее 12 процентов молочного жира, в сливочном - 8-11,5 процента. Самое легкое - молочное мороженое, в нем должно быть не более 7,5 процентов жира.

Жирность мороженого можно определить на глаз - пломбир имеет более кремовый оттенок благодаря большому содержанию молочного жира, а молочное - светлее.

Мороженое бывает мягкое и закаленное. Закаленное подвергается шоковой заморозке, когда его резко охлаждают до минус 18 градусов и в таком виде оно поступает в магазин. Закаленное мороженое может храниться довольно долго. А вот мягкое мороженое в морозильных камерах не хранят, поэтому срок годности у него меньше.

Закаленное мороженое - это привычные эскимо или пломбиры в стаканчиках с молокозаводов. Когда упаковка такого мороженого вскрыта, важно посмотреть, не было ли деформаций. Если имеются следы подтеков, это значит, что продукт замораживался повторно. На вкус в перемороженном мороженом можно почувствовать как будто привкус песка. На самом деле это кристаллики льда, они означают, что мороженое начало портиться. Такой продукт лучше сразу выбросить, чтобы не отравиться.

Также специалисты говорят, что как только мороженое достают из морозилки, оно должно откалываться, а не размазываться. Это значит, что нужный температурный режим был соблюден.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В Минобороны опровергли нарушения со стороны российских Су-24 на Балтике
Как Москва провожала в последний путь Владимира Меньшова
СМИ: Спонсоры Олимпиады-2020 отменяют все мероприятия
Рэпера Элджея лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным