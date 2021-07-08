Россияне стали чаще брать микрозаймы через интернет

Доля микрозаймов, выдаваемых через интернет, резко возросла. Как сообщает Северо-Западное управление ГУ Банка России, относительно прошлого года объем онлайн-кредитования вырос почти в два раза, а количество микрозаймов, оформленных в офисах МФО, уменьшилось практически на четверть.

В частности, в первом квартале 2021 года через интернет только в регионах СЗФО было оформлено 575 тысяч микрозаймов, а в офисах банков - 870 тысяч. В режиме онлайн жители Северо-Западного федерального округа заняли 4,6 миллиарда рублей, а в офисах они получили 7,6 миллиардов рублей.

Несмотря на то, что в очном формате микрозаймы получают чаще, онлайн-сегмент стремительно отвоевывает позиции.

По словам заместителя начальника Отдела надзора за рынком микрофинансирования Северо-Западного ГУ Банка России Татьяны Павловой, еще год назад в структуре займов на дистанционные каналы приходилось 20 процентов всех договоров, сейчас уже 40 процентов.

К дистанционной выдаче займов подключились микрофинансисты из Новгородской области и Карелии, которые ранее специализировались только на очных договорах.

Всего же кредитный портфель микрофинансистов в СЗФО сейчас составляет 22,4 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что главный вопрос в онлайн-микрофинансировании - это идентификация заемщика. МФО пользуются разными способами, чтобы подтвердить личность гражданина, это и фотографии паспортов, и СМС-сообщения, однако судебная практика такова, что зачастую эти способы идентификации Фемида не признает. То есть, микрофинансисты не могут доказать, что человек, с которого они требуют деньги и тот, кому они их направили дистанционно, это одно и то же лицо. Тем не менее, несмотря на риски, микрофинансисты активно наращивают дистанционные каналы выдачи займов.