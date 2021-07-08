Российские физики предложили новый метод вычисления темной энергии

Ученые из Калининграда предложили новый подход к вычислению плотности темной энергии. Результаты исследования, возможно, помогут раскрыть одну из загадок этого феномена. И лучше изучить вопрос, почему наша Вселенная ускоряется. Исследование физиков Балтийского федерального университета имени Канта Артема Юрова и Валериана Юрова опубликовано в журнале Symmetry, сообщает РИА Новости.

Тот факт, что наша Вселенная не просто расширяется, но и разгоняется, набирает скорость, был открыт в 1998 году. Силу, которая, вероятно, может разгонять Вселенную, назвали темной энергией. Известно, какова доля темной энергии во Вселенной - около 70 процентов. Но ее загадки до сих пор не разгаданы, и пролить свет на темную энергию пытаются физики-космологи по всему миру.

Калининградские ученые предложили новый метод вычисления плотности темной энергии с использованием так называемого голографического принципа. Этот принцип тесно связан с таким объектом, как космологический горизонт событий. Речь идет о границе, которую не может пересечь свет. Ведь если Вселенная расширяется и набирает скорость, то в какой-то момент ускорение становится настолько большим, что пространство растягивается быстрее скорости света.

Подход к вычислению плотности темной энергии, над которым работают физики из Калининграда, может стать важным шагом на пути к будущему синтезу голографического принципа и космологии. Ученые продолжают развивать новый метод.