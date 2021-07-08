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08.07.2021 19:26
Рубрика: Общество

Стало известно, когда в Петербурге прекратится изнуряющая жара

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Аномальная жаркая погода будет стоять в Петербурге до 13-14 июля, в конце месяца горожан ждет комфортная теплая погода, об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Фото: iStock
В Петербурге побит абсолютный температурный максимум дня

По словам метеоролога в ближайшие дни температура воздуха будет приближаться к +34 градусам, что является серьезным превышением климатической нормы. Уже к выходным к городу подойдет циклон, сейчас он бушует над Прибалтикой. Но рассчитывать на похолодание не стоит. Циклон придет к Петербургу ослабленным и вызовет лишь кратковременные дожди.

Тем не менее, во вторую декаду июля, равно как и в августе изнуряющей жары в городе не ожидается. Погода будет на полтора-два с половиной градуса выше климатической нормы, это означает вполне комфортную и приятную погоду.

А вот в конце августа горожан может ждать похолодание до 15 градусов.

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