Стало известно, когда в Петербурге прекратится изнуряющая жара

Аномальная жаркая погода будет стоять в Петербурге до 13-14 июля, в конце месяца горожан ждет комфортная теплая погода, об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

По словам метеоролога в ближайшие дни температура воздуха будет приближаться к +34 градусам, что является серьезным превышением климатической нормы. Уже к выходным к городу подойдет циклон, сейчас он бушует над Прибалтикой. Но рассчитывать на похолодание не стоит. Циклон придет к Петербургу ослабленным и вызовет лишь кратковременные дожди.

Тем не менее, во вторую декаду июля, равно как и в августе изнуряющей жары в городе не ожидается. Погода будет на полтора-два с половиной градуса выше климатической нормы, это означает вполне комфортную и приятную погоду.

А вот в конце августа горожан может ждать похолодание до 15 градусов.