В Калининграде дело о подделке сертификатов о вакцинации передали в СК

Уголовное дело администратора калининградской поликлиники, подозреваемой в продаже поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19, передали на расследование в региональное управление СК России.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По материалам дела, медработник, у которой был доступ к журналам учета и препаратам, выдавала гражданам поддельные сертификаты о якобы полученных прививках против новой коронавирусной инфекции, которые являются официальными документами.

За свои услуги, по данным полиции, женщина получала от одной до трех тысяч рублей за каждый сертификат. Она обеспечила липовыми документами не менее двадцати человек.

Медработник пыталась скрыть следы преступления, выливая препараты в канализацию. При этом в Калининградской области существует дефицит вакцины от коронавируса, желающие привиться вынуждены ждать.

Женщина была задержана полицией при содействии сотрудников регионального министерства здравоохранения. Против нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ - подделка официального документа.

Прокуратура области в порядке надзора изучила материалы уголовного дела и признала законным и обоснованным постановление о его возбуждении. В связи с общественным резонансом и значимостью дела, а также большим объемом следственных и процессуальных действий, решено передать его из полиции в региональное следственное управление СК России для организации предварительного следствия. Расследование прокуратура области взяла на контроль.