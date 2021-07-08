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08.07.2021 13:49
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти три человека погибли при столкновении автомобиля с поездом

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Ленинградской области на железнодорожном переезде у деревни Орехово поезд врезался в легковой автомобиль, погибли три человека, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.

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По предварительным данным, автомобиль выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора. Машинист приближающегося поезда применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения.

Все, кто был в машине, погибли на месте происшествия. Их личности сейчас устанавливаются.

В данный момент на переезде работают сотрудники экстренных служб и представители правоохранительных органов. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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