В Ленобласти три человека погибли при столкновении автомобиля с поездом

В Ленинградской области на железнодорожном переезде у деревни Орехово поезд врезался в легковой автомобиль, погибли три человека, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.

По предварительным данным, автомобиль выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора. Машинист приближающегося поезда применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения.

Все, кто был в машине, погибли на месте происшествия. Их личности сейчас устанавливаются.

В данный момент на переезде работают сотрудники экстренных служб и представители правоохранительных органов. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.