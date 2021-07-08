В районе Карелии ввели режим ЧС из крупного лесного пожара

В Суоярвском районе Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. В муниципалитете горят 170 гектаров насаждений.

Решение о ЧС приняла республиканская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день в районе два крупных возгорания на территории Вешкельского и Лоймольского сельских поселений. Тушением занимаются как арендаторы, так и специалисты Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, сообщает МЧС республики. Сюда доставляют воду, задействованы десантники. Всего тушат пожары 44 человека и девять единиц техники.

Власти перекрыли въезд на три дороги к местам возгораний. Жителей призывают ограничить посещение лесов.