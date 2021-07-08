В Петербурге фирмы с вакцинированными работниками получат особый статус

В Петербурге для компаний, которые вакцинировали не менее 60 процентов сотрудников, будет введен специальный статус, сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Предполагается, что если в городе будут усилены ограничительные меры, то они в меньшей степени затронут компании с вакцинированными сотрудниками.

Предпринимателям рекомендуется получать специальный QR-код, где будет указана вся информация о том, как предприятие соблюдает действующие сейчас меры. Как только в лично кабинете появится информация, что прививки сделали более 50 процентов сотрудников, компания получит статус "Вакцинирован".

Сейчас в Петербурге у предприятий есть два пути по вакцинации сотрудников. Так, работники могут вакцинироваться и предоставить работодателю сертификаты о вакцинации. Второй вариант - компания может пригласить прививочную бригаду из поликлиники. Для этого нужно, чтобы прививки были готовы сделать единовременно не менее 20-30 сотрудников.