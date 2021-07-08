В Петербурге миллион человек сделали прививки от COVID-19

В Петербурге число привившихся от коронавирусной инфекции превысило миллион человек, сообщает пресс-служба Смольного.

Если быть точными, то сейчас вакцину ввел 1020031 человек, а обоими компонентами успели привиться 741456 человек.

Накануне Петербурге прививки сделали более 25 тысяч человек, из них 21 тысяча горожан пришли за первым компонентом. Это очень хорошие показатели, учитывая, что еще несколько месяцев назад в пунктах вакцинации в день было 7-8 тысяч человек.

Также в городе началась ревакцинация. Повторную прививку себе сделали 47 петербуржцев.