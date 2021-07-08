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08.07.2021 16:35
Рубрика: Общество

В Петербурге миллион человек сделали прививки от COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге число привившихся от коронавирусной инфекции превысило миллион человек, сообщает пресс-служба Смольного.

Фото: iStock
В Петербурге фирмы с вакцинированными работниками получат особый статус

Если быть точными, то сейчас вакцину ввел 1020031 человек, а обоими компонентами успели привиться 741456 человек.

Накануне Петербурге прививки сделали более 25 тысяч человек, из них 21 тысяча горожан пришли за первым компонентом. Это очень хорошие показатели, учитывая, что еще несколько месяцев назад в пунктах вакцинации в день было 7-8 тысяч человек.

Также в городе началась ревакцинация. Повторную прививку себе сделали 47 петербуржцев.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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