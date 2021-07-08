В Петербурге побит абсолютный температурный максимум дня

В Петербурге 7 июля побит абсолютный температурный максимум для этого дня. Воздух прогрелся до 31,8 градусов, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2010 году, но тогда было на 0,4 градуса прохладнее.

По данным ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, 8 июля температура воздуха также будет на 8-9 градусов выше климатической нормы.

Дожди в Город на Неве придут в пятницу, 9 июля, но понижения температуры воздуха они с собой не принесут. Жара будет держаться в городе и все выходные, не исключены новые температурные рекорды.