В Псковской области опровергли фейки о продаже алкоголя привитым

Власти Псковской области опровергли слухи о том, что в розничной торговле вводится запрет на продажу ряда товаров гражданам без сертификатов о прививке от коронавируса.

Ранее в TikTok появились ролики о том, что в регионе граждане без прививок не смогут покупать в магазинах алкоголь. Также были видео в которых говорилось, что запрет вводится и на покупку продуктов невакцинированным.

Председатель комитета по экономике Псковской области Андрей Михеев заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности и среди компаний, которые осуществляют розничную торговлю в регионе таких ограничений нет.

Власти Псковской области призвали жителей региона доверять информации из официальных источников.

Ситуация с коронавирусом в регионе остается непростой. Так, за минувшие сутки в регионе было выявлено 147 новых заболевших.