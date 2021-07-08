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08.07.2021 16:26
Рубрика: Экономика

В Псковской области опровергли фейки о продаже алкоголя привитым

Текст: Вера Черенева (Псковская область)

Власти Псковской области опровергли слухи о том, что в розничной торговле вводится запрет на продажу ряда товаров гражданам без сертификатов о прививке от коронавируса.

Фото: iStock
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Ранее в TikTok появились ролики о том, что в регионе граждане без прививок не смогут покупать в магазинах алкоголь. Также были видео в которых говорилось, что запрет вводится и на покупку продуктов невакцинированным.

Председатель комитета по экономике Псковской области Андрей Михеев заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности и среди компаний, которые осуществляют розничную торговлю в регионе таких ограничений нет.

Власти Псковской области призвали жителей региона доверять информации из официальных источников.

Ситуация с коронавирусом в регионе остается непростой. Так, за минувшие сутки в регионе было выявлено 147 новых заболевших.

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