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08.07.2021 23:36
Рубрика: Общество

Понизят процент

В Санкт-Петербурге из-за эпидситуации ввели дополнительные ограничения
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск № 152(8503)
С 13 июля в Северной столице вводятся допограничения, связанные с напряженной эпидемиологической ситуацией. Прежде всего это касается запрета на проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Ограничения не затронут мероприятия, проводимые в театрах, концертных залах, цирках и кинотеатрах (но при условии, что они согласованы с комитетом по культуре города). Но более 1500 зрителей на представления в зал все-таки не пустят. И при этом наполняемость цирков и кинотеатров не должна превышать 50 процентов от расчетной (ранее было 75 процентов). А вот на спортивные мероприятия (за исключением согласованных с комитетом по физкультуре и спорту) с 13 июля зрителей пускать не будут. Сами же спортсмены, тренеры, судьи и лица, обеспечивающие проведение матчей, должны предъявить либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.

Как будут проходить знаковые спортивные состязания, пока неизвестно. Каждый конкретный матч, как пояснили "РГ" в городском комитете по физической культуре и спорту, будет согласовываться индивидуально, с учетом требований Роспотребнадзора. Что касается фан-зон Евро-2020, то они продолжают работать в обычном режиме. Чемпионат закончится 11 июля, а новые ограничения вступают в силу через день. Остается добавить, что они будут действовать по 16 августа включительно.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

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