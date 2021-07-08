Врач объяснил, чем опасен алкоголь при вакцинации от коронавируса

Прием спиртного в период вакцинации от коронавирусной инфекции остается одним из самых обсуждаемых вопросов. Вячеслав Реут, заведующий отделением реабилитации заведующий отделением реабилитации и восстановительного лечения городской поликлиники №43 объяснил, почему врачи рекомендуют воздержаться от алкоголя при прививках.

По словам Вячеслава Реута, пока нет данных, как воздействует алкоголь на человека в период вакцинации, поэтому дискуссия о том, можно пить или нельзя в период между приемами компонентов прививок, развернулась и среди врачей. Одни говорят, что спиртное однозначно снижает эффективность вакцин, другие не видят в приеме умеренных доз алкоголя ничего страшного.

Тем не менее в большинстве своем врачи рекомендуют не пить алкоголь в период между постановкой первого и второго компонента вакцины, а также советуют воздержаться от спиртного в течение трех недель после второй прививки.

Почему? Вячеслав Реут говорит, что при приеме спиртного происходит негативное воздействие на кровеносные сосуды и на сердце, поскольку алкоголь является токсином. Эти процессы могут препятствовать выработке достаточного количества антител, как следствие, формируется более слабый иммунный ответ. Поэтому врачи советуют со спиртным при вакцинации все же обождать.