Врач рассказала, почему пожилым надо делать прививку от COVID-19

Коронавирусная инфекция у пожилых пациентов протекает наиболее тяжело. Причина - хронические заболевания, которых с возрастом накапливается достаточно у каждого. Именно поэтому прививка от коронавирусной инфекции в пожилом возрасте необходима, сообщила Елена Фролова, профессор, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава РФ по гериатрии по СЗФО.

По словам эксперта, даже очень пожилой возраст и наличие множество хронических и гериатрических синдромов не являются противопоказаниями к вакцинации. Но к каждому пациенту подход должен быть индивидуальный, чтобы врач оценила пользу и риск вакцинации.

Чаще всего прививку можно делать. Вопрос, когда именно. Так, с момента обострения хронических заболеваний должен пройти месяц, а вот если у человека ОРВИ в легкой форме, то прививку ему могут разрешить делать как только спадет температура.

Пожилые граждане в Петербурге вакцинируются активно. Так, из миллиона горожан, сделавших прививку, более 330 тысяч - старше 60 лет.