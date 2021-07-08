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08.07.2021 20:19
Рубрика: Общество

Врач рассказала, почему пожилым надо делать прививку от COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Коронавирусная инфекция у пожилых пациентов протекает наиболее тяжело. Причина - хронические заболевания, которых с возрастом накапливается достаточно у каждого. Именно поэтому прививка от коронавирусной инфекции в пожилом возрасте необходима, сообщила Елена Фролова, профессор, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава РФ по гериатрии по СЗФО.

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По словам эксперта, даже очень пожилой возраст и наличие множество хронических и гериатрических синдромов не являются противопоказаниями к вакцинации. Но к каждому пациенту подход должен быть индивидуальный, чтобы врач оценила пользу и риск вакцинации.

Чаще всего прививку можно делать. Вопрос, когда именно. Так, с момента обострения хронических заболеваний должен пройти месяц, а вот если у человека ОРВИ в легкой форме, то прививку ему могут разрешить делать как только спадет температура.

Пожилые граждане в Петербурге вакцинируются активно. Так, из миллиона горожан, сделавших прививку, более 330 тысяч - старше 60 лет.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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