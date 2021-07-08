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08.07.2021 19:07
Рубрика: Общество

Врачи назвали главные продукты для диеты в жару

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В жаркие дни врачи советуют соблюдать особый режим питания, чтобы снизить нагрузку на организм и позволить ему восполнить потерю микроэлементов.

Фото: iStock
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Врач-кардиолог госпиталя ветеранов войн Наталья Березина на пресс-конференции в ТАСС сообщила, что в жару возрастет нагрузка на сердце.

- Организм борется с жарой двумя способами: усилением кожного кровотока и повышенным потоотделением. Грубо говоря, в какой-то момент кровь становится более вязкой, при этом бежит она быстрее, это приводит к тромбозам, которые в свою очередь вызывают инфаркты и инсульты, - отмечает врач.

Соответственно, чтобы уменьшить потерю электролитов нужно есть продукты, богатые калием: картофель, бананы, брокколи.

Врач-диетолог Госпиталя ветеранов войн Евгения Оганезова советует отказаться от тяжелой пищи.

- Организм на переваривание пищи тратит ту энергию, которую мог бы потратить на охлаждение, - обращает внимание доктор. Поэтому фастфуд, копчености, консервы, жирные сорта мяса Оганезова советует заменять на молочные белки и рыбу.

А из напитков отдавать предпочтение не газировке, а простой воде. Алкоголь в жару врачи не советуют употреблять по той причине, что он способствует выведению воды из организма, что сейчас, при повышенных рисках обезвоживания совсем некстати.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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