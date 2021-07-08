Глава Крыма пригрозил тюрьмой недобросовестным строителям

Подрядчикам, которые недобросовестно отнеслись к выполнению ремонтных работ во дворах домов №№ 31, 33 и 35 на улице Бела Куна в Симферополе, грозит заключение под стражу в рамках возбужденных в их отношении уголовных дел. Об этом на совещании о реализации инфраструктурных проектов в регионе сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, после проведенного накануне разговора с министром внутренних дел по Крыму Павлом Карандой он ожидает ареста недобросовестных подрядчиков

- Тут только тюрьма может исправить ситуацию, - подчеркнул руководитель региона.

Аксенов рассказал о том, что попросил прокуратуру республики и региональное МВД усилить работу по этому направлению, а также о желании введения мер пресечения для подрядчиков, которые "надурили симферопольцев".

- К сожалению, адекватной реакции нет, - посетовал глава Крыма.

Министр ЖКХ республики Сергей Донец пояснил, что контракт с подрядными организациями расторгнут, а работы завершит новый подрядчик.

Ранее вице-мэр Симферополя Сергей Черных сообщил, что "по объективным и субъективным причинам" в крымской столице минимум на несколько недель затягиваются сроки ремонта дворовых территорий.