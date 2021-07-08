На конференции в "Сириусе" обсуждают будущее генетических технологий

В четверг в рамках Года науки и технологий в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории открылась трехдневная международная конференция "Диалоги о геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы". Ее организатором выступил Российско-австрийский форум гражданских обществ "Сочинский диалог", который уделяет особое внимание международному сотрудничеству по направлению "наука и образование".

Как рассказал помощник президента России, сопредседатель координационного комитета "Сочинского диалога" Андрей Фурсенко, тема генетики очень важна.

- Она ориентирована на молодых ученых, и интерес России к генетическим исследованиям - заслуга научного сообщества, - отметил Фурсенко. - То, что сегодня появились новые лаборатории и центры по генетике, - хороший знак. Может, благодаря этому общению мы и с пандемией будем лучше справляться.

Конференция собрала ученых, связанных с генетикой, которые увлеченно вступили в дискуссию и озвучили не только успехи дела, но и проблемы.

- У нас есть и "носики" (наконечники для пипеток), и чашки Петри, а с кадрами проблема, - объяснила профессор кафедры генетики и биотехнологии биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Лутова. - Генетика человека активно продвигается, а агрогенетика развивается меньше. Это не модно. А если не будет что есть, некого будет лечить.

Лутова уверена: агрогенетику (то есть поиск новых генетических маркеров, определяющих развитие полезных признаков у растений, и применение такой информации в селекционном процессе) надо активнее развивать.

По словам экспертов, профессионального генетика с фундаментальным образованием найти не так просто.

Кроме того, молодые ученые пожаловались на маленькие зарплаты, запреты и бюрократию, связанные с профессиональной деятельностью.

По словам члена президиума общероссийской общественной организации "Российская ассоциация содействия науке" Марии Воронцовой, создание новых научных лабораторий в России дает возможность молодым специалистам заниматься любимым делом и способствует их самореализации.

Как заключили устроители конференции, развитие геномных исследований - приоритетная задача всего мирового сообщества.

- Невозможно переоценить роль международного сотрудничества и обмена информацией для развития геномики и наук о жизни в целом, - отметили они. - С помощью генетических технологий обеспечивается переход к технологиям здоровьесбережения, персонализированной медицине и высокотехнологичному здравоохранению, высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, а также созданию безопасных и качественных продуктов питания.

- Мы с коллегами вносим свой скромный вклад, наша роль - создавать условия, мы стараемся много говорить о популяризации и значимости науки и вовлечении молодежи, - сказал во время конференции министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. - Мы собрались, пусть и гибридным способом, в перспективном месте. "Сириус" - большой проект, который каждый год растет. Здесь реализуется много интересных идей. Образование и исследования пойдут рука об руку.

Впереди еще два дня конференции, но уже сейчас понятно, что это будет, как отметил глава ведомства, "интеллектуальное пиршество".