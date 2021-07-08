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08.07.2021 12:33
Рубрика: Происшествия

На Кубани из-за обрушения берега жилой дом повис над пропастью

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В поселке Афипский Северского района Кубани из-за подтопления обрушился берег реки Афипс, и возникла угроза сползания в воду жилого частного дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Ольга Бухарова/РГ
На Кубани число погибших от удара стихии достигло восьми человек

По данным экстренной службы, сейчас этот дом отключен от электро- и газоснабжения, а два человека, которые в нем проживали, временно расположились у соседей. Решается вопрос по проведению аварийно-восстановительных работ и укрепления берега реки, чтобы исключить возможность обрушения дома, который фактически повис над пропастью. На месте ЧП задействовано 12 человек и четыре единицы техники и МЧС региона.

Удар стихии обрушился на поселок Афипский накануне. Из-за небывалых дождей и поднятия уровня воды в реках, в поселке подтопило 80 домовладений, восемь человек пришлось эвакуировать в пункты временного размещения. Продолжаются работы по откачке воды с низменных участков.

По сообщению администрации Краснодарского края, после мощного удара стихии на Кубани продолжают оставаться подтопленными 1180 домовладений в 22 населенных пунктах. В зоне ЧС сейчас работает 51 комиссия по оценке ущерба, их количество планируют увеличит вдвое.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев поставил задачу как можно скорее начать выплаты всем пострадавшим. Для этого главы подтопленных территорий должны составить списки и направить их в министерство финансов края.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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