На Кубани в пострадавших от стихии домах восстановили энергоснабжение

На Кубани в пострадавших от удара стихии районах и поселках в полном объеме восстановлена подача электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также продолжается работа по откачке воды с приусадебных участков и уборке мусора. За последние сутки, по данным экстренных служб, откачано 152 тысячи кубометров воды, очищено 1,2 тысячи квадратных метров территории населенных пунктов, вывезено 510 кубометров мусора. Также очищено два километра ливневой канализации. Сообщается, что в Сочи и Геленджике восстановлены объекты инфраструктуры.

"К ликвидации последствий привлечено 2290 человек и 454 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Осуществляется постоянный мониторинг работ и общего состояния территорий с помощью беспилотных летательных аппаратов".

На данный момент, действующих экстренных и штормовых предупреждений на Кубани нет. Тем не менее, по данным администрации Краснодарского края, спустя сутки после удара стихии, в регионе продолжают оставаться подтопленными 1180 домовладений в 22 населенных пунктах. В зоне ЧС сейчас работает 51 комиссия по оценке ущерба, их количество планируют увеличит вдвое.