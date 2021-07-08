Патрушев: К стихийным бедствиям нужно готовиться заранее

Проблемы экологической безопасности и предотвращение ЧС на Юге России обсудили на совещании в Майкопе, которое провел в четверг секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Правда, началось совещание не с экологии, а с вопросов борьбы с коронавирусом. "В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией на Юге России остается сложной. В ряде регионов наблюдается рост числа инфицированных", - заявил секретарь Совбеза. По его словам, наряду с этим усилен контроль за медицинским обследованием населения и прибывающих на курорты туристов.

"Нужно продолжить работу, не ослаблять принятые меры и режимы, организовать проведение вакцинации, обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность", - обратился он к руководителям регионов ЮФО. После разговора о пандемии Патрушев перешел к теме разгула стихии и преодолению его последствий.

"Учитывая, что природные катаклизмы на Юге России случаются в последнее время довольно часто, следует развивать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и готовиться к этим природным явлениям заранее", - обратился секретарь Совбеза к участникам совещания. По его данным, количество опасных гидрометеорологических явлений на Юге России составляет более 20 процентов от общего числа по стране. При этом охват населения округа средствами оповещения составляет лишь 83 процента. По словам Патрушева, в связи с этим необходимо обеспечить очистку русел рек и ливневой канализации. А также создать дополнительные мощности для обеспечения населения водой и иметь достаточный запас медикаментов и техники. Патрушев напомнил, что в этом году высокий уровень осадков, выпавших за последнее время в Краснодарском крае и Крыму, привел к серьезным последствиям. Несмотря на то что помощь населению уже оказывается, секретарь СБ РФ все же обратил внимание на важность выявления всех пострадавших и устранение нанесенного материального ущерба, восстановление поврежденной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.

Количество опасных природных явлений на Юге России составляет более 20 процентов от общего числа по России

Среди серьезных проблем Юга России Патрушев назвал также нехватку питьевой воды. В ряде регионов значительно изношены системы водоснабжения и водоотведения, что часто приводит к потерям питьевой воды и росту аварийности на коммунальных сетях. Именно по этой причине в Крыму и других субъектах ЮФО не хватает качественной питьевой воды.