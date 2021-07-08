Патрушев: На Юге России растет число инфицированных коронавирусом

В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией на Юге России остается сложной. В ряде регионов наблюдается рост числа инфицированных. Об этом на совещании по вопросам безопасности в Майкопе, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, наряду с этим усилен контроль за медицинским обследованием населения и пребывающих в курортные регионы Южного федерального округа туристов.

"Нужно продолжить работу, не ослаблять принятые меры и режимы, организовать проведение вакцинации, обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность", - обратился он к руководителям регионов ЮФО.

В то же время, по данным секретаря Совбеза, в субъектах округа не допущен дефицит лекарственных средств и медицинских изделий. Кроме того, были приняты меры по укомплектованию больниц и поликлиник медиками, а также был серьезно обновлен парк машин скорой помощи. Как рассказал Патрушев, в регионах сейчас активизировалась разъяснительная работа с населением о необходимости вакцинации против особо опасных инфекций.

Кроме того, как сообщил секретарь Совбеза, было значительно усилено правоохранительное сопровождение национальных проектов в социальной сфере. Так, в прошлом году на Юге России выявлено было 68 преступлений, связанных с выполнением национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".