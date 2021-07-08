Патрушев: В Крыму и Краснодарском крае отмечается нехватка питьевой воды

По его словам, в ряде регионов значительно изношены системы водоснабжения и водоотведения, что часто приводит к потерям питьевой воды и росту аварийности на коммунальных сетях.
"По этой причине в республике Калмыкия, Краснодарском крае, Астраханской, Ростовской областях, а также в Крыму отмечается нехватка качественной питьевой водой", - сообщил Патрушев.
Также, по его словам, существенный износ и несоответствие качества очистки сточных вод экологическим требованиям оказывают негативное влияние на экологическое состояние водных объектов, включая акватории Черного и Азовского морей.
Сброс неочищенных сточных вод, по данным секретаря Совбеза, в округе в прошлом году составил порядка 1 млрд. 200 млн. куб. метров. При этом на Нижней Волге в районе Волгоградской и Астраханской областей отмечается высокий уровень загрязнения поверхностных вод. А в портах Краснодарского края и Крыма перевалка нефтепродуктов ведется с нарушением экологических требований и угрожает загрязнению морских вод, в том числе из-за нехватки морских нефте-мусоросборщиков.
Также по словам Патрушева, нерациональное использование земельных ресурсов, безлицензионная добыча полезных ископаемых, разливы нефти ведут к деградации земель и активизации экзогенных процессов. Только за прошлый год в ЮФО от них пострадало более 40 населенных пунктов.