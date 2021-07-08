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08.07.2021 14:20
Рубрика: Власть

Патрушев: В Крыму и Краснодарском крае отмечается нехватка питьевой воды

Текст: Иван Егоров
Из девяти тысяч находящихся на территории Южного федерального округа источников питьевого водоснабжения 17 процентов не отвечают требованиям санитарного законодательства, при этом каждый девятый такой источник не имеет зон санитарной охраны. Об этом на совещании в Майкопе заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

По его словам, в ряде регионов значительно изношены системы водоснабжения и водоотведения, что часто приводит к потерям питьевой воды и росту аварийности на коммунальных сетях.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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"По этой причине в республике Калмыкия, Краснодарском крае, Астраханской, Ростовской областях, а также в Крыму отмечается нехватка качественной питьевой водой", - сообщил Патрушев.

Также, по его словам, существенный износ и несоответствие качества очистки сточных вод экологическим требованиям оказывают негативное влияние на экологическое состояние водных объектов, включая акватории Черного и Азовского морей.

Сброс неочищенных сточных вод, по данным секретаря Совбеза, в округе в прошлом году составил порядка 1 млрд. 200 млн. куб. метров. При этом на Нижней Волге в районе Волгоградской и Астраханской областей отмечается высокий уровень загрязнения поверхностных вод. А в портах Краснодарского края и Крыма перевалка нефтепродуктов ведется с нарушением экологических требований и угрожает загрязнению морских вод, в том числе из-за нехватки морских нефте-мусоросборщиков.

Также по словам Патрушева, нерациональное использование земельных ресурсов, безлицензионная добыча полезных ископаемых, разливы нефти ведут к деградации земель и активизации экзогенных процессов. Только за прошлый год в ЮФО от них пострадало более 40 населенных пунктов.

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