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08.07.2021 07:09
Рубрика: Общество

Педиатр рассказал об особенности коронавируса у детей

Текст: Михаил Русин

На начальном этапе заболевание коронавирусом у детей имеет характерную особенность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного педиатра Москвы, главврача детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаила Османова.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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По его словам, в случае с пациентами-детьми коронавирус может маскироваться под другие заболевания. В частности, эксперт отметил, что он может протекать "под маской кишечной инфекции, под маской острых хирургических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний".

Также, по словам Исмаила Османова, у детей коронавирус часто проходит без симптомов или с наименьшим их проявлением. Но в отдельных случаях все-таки отмечается тяжелая форма заболевания.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

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