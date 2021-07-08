Педиатр рассказал об особенности коронавируса у детей

На начальном этапе заболевание коронавирусом у детей имеет характерную особенность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного педиатра Москвы, главврача детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаила Османова.

По его словам, в случае с пациентами-детьми коронавирус может маскироваться под другие заболевания. В частности, эксперт отметил, что он может протекать "под маской кишечной инфекции, под маской острых хирургических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний".

Также, по словам Исмаила Османова, у детей коронавирус часто проходит без симптомов или с наименьшим их проявлением. Но в отдельных случаях все-таки отмечается тяжелая форма заболевания.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.