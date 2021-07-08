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08.07.2021 17:50
Рубрика: Власть

Секретарь совбеза РФ Николай Патрушев встретился с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В рамках рабочей поездки в Адыгею секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Стороны обсудили вопросы антитеррористической защищенности социальных и инфраструктурных объектов, туристической отрасли. Также были затронуты темы социально-экономического развития региона, продовольственной безопасности.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Николай Патрушев обозначил приоритетные задачи в работе по защите населения и объектов жизнедеятельности, указав на роль региональной власти в этих процессах.

Фото: Алексей Гусев
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В свою очередь Мурат Кумпилов проинформировал секретаря Совбеза о принимаемых в республике мерах для реализации поставленных федеральным руководством задач.

Так, в Адыгее проведена паспортизация объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Предприняты необходимые шаги по обеспечению их защищенности. Осуществляется постоянный мониторинг соблюдения требований безопасности на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения.

Кроме того, была отмечена положительная динамика социально-экономического развития республики. Валовой региональный продукт за 2019 год составил 132,2 млрд рублей. За 2020 год ВРП оценочно составит 140 млрд рублей с темпом роста 101,5 %.

При этом индекс промышленного производства в Адыгее растет и достиг в январе - мае 2021 года 110,7 %. Ведущей отраслью промышленности является производство пищевой продукции - на ее долю приходится более половины объема промпроизводства.

Объем производства продукции сельского хозяйства в 2020 году составил 31 миллиард рублей, или 114,1 процента к 2019 году.

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