В Сочи почти уже ничто не напоминает о недавней драме, когда в течение суток в Хостинском и Адлерском районах шел сильный ливень и шторм изрядно потрепал берег. Курорт вернулся к обычному ритму - под ярким солнцем снова расставлены ослепительно белые лежаки и зонтики, из открытых кафе льется музыка, на набережной полно отдыхающих.

И произошло это благодаря работе не только коммунальных служб, но и отдыхающих, которые помогли убрать вынесенный морем мусор.

- Основные работы по расчистке завершены, за последние два дня с пляжных территорий вывезли около трех тысяч тонн мусора, нанесенного непогодой, - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Продолжается работа на нескольких пляжах в поймах рек Хоста и Кудепста, которые наиболее пострадали от стихии.

Удивительно, что в такой ситуации не остались в стороне и гости курорта. Да, люди приехали на море, чтобы вдоволь покупаться, полакомиться чурчхелой и обзавестись бронзовым загаром. Но как только стихия нарушила привычный распорядок, многие позабыли о своем отдыхе. Так, педагог начальных классов Светлана, прилетевшая в отпуск из Петербурга с тремя детьми, утром 6 июля решила выйти на берег Кудепсты, чтобы собрать пластиковый мусор. С собой взяла объемные мешки, в которые складывала выброшенные волнами бутылки. Дети с энтузиазмом помогали маме, старший сын-школьник даже принес искореженную ржавую бочку.

В это же время на пляже в Хосте сотрудники прибрежных кафе, жители и инструкторы аквапарка доставали из завалов коряг отшлифованные морской водой бревна и тут же распиливая их пилой, по-видимому, на дрова.

Не остались равнодушными к состоянию берега и туристы Лазаревского района. Просто лежать в тени навеса, когда кругом следы шторма, люди не смогли. И самостоятельно, повинуясь охватившему всех порыву, начали убирать коряги, мелкие ветки, пластиковый мусор. Работали слаженно, все - в купальниках и плавках. Зато буквально за час пляж стал заметно чище... и роднее.

Основные работы по расчистке завершены, за последние два дня с пляжных территорий вывезли около трех тысяч тонн мусора, -заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский

Но если в крупных курортных городах уже почти справились со стихией, то в небольших станицах и поселках люди продолжают нуждаться в помощи: у кого-то серьезно повреждены дома, у кого-то вода смыла забор с огородом, испортила всю мебель и технику. Поэтому жители отозвались на клич координационных волонтерских центров. Уже двести добровольцев отправились в Горячий Ключ. В результате подъема уровня рек в зону ЧС здесь попали 212 домов: 143 в самом городе, еще 69 - в расположенной рядом станице Пятигорской. Волонтеры помогают жителям расчищать дома и улицы от ила и мусора. Еще сто человек трудятся в поселке Лермонтово, сто - в Джубге Туапсинского района. Пляжи здесь превратились в настоящую помойку - частично повреждено оборудование и отсутствует электроснабжение. Завтра запланирован выезд 200 волонтеров в Туапсинский район и столько же - в Горячий Ключ.

У остальных пострадавших муниципалитетов потребности в добровольцах уже нет.