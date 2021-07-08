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08.07.2021 20:42
Рубрика: Общество

В "Артеке" стартовал финал конкурса "Большая перемена"

Текст: Мария Агранович
В Международном детском центре "Артек" состоялось открытие финала Всероссийского конкурса "Большая перемена" для самых юных участников. В соревнованиях примут участие более 600 школьников 5-7 классов из 74 регионов России. Примерно половина - 300 человек - станут победителями и уже в сентябре этого года смогут отправиться в "Путешествие мечты" на поезде "Большой перемены" - от Москвы до Владивостока и обратно. А в путешествии их ждет знакомство со знаковыми местами страны: Уральскими горами, озером Байкал, космодромом "Восточный"…
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Первые этапы конкурсных испытаний ученики 5-7 классов уже прошли - дистанционно. В формате онлайн-игры они выполнили задания по 12 направлениям конкурса на тему науки, технологий, искусства, журналистики, экологии и других.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Конкурсные испытания финала проходят в формате форсайт-сессий: дети в командах проектируют "школу будущего" и рассказывают, какими должны быть современные детские сообщества.

- В нашей стране очень много талантливых ребят, ярких, разносторонних, живущих творческими и научными интересами, и, что не менее важно, стремящихся помогать тем, кто рядом, - обратился к участникам финала министр просвещения Сергей Кравцов. - Конкурс "Большая перемена", который министерство поддерживает с первых дней старта, получился очень ярким, и за недолгий период полюбился многомиллионной школьной аудитории. Государство и Министерство просвещения, в частности, сделают все, чтобы у вас и всех школьников в стране, кто стремится стать успешным, были необходимые возможности.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, свою очередь, отметила, что у ребят на конкурсе - огромный выбор.

- Выбрав одно направление, например, "Делай добро", ничто не мешает им в какой-то момент, пойти по направлению "Служи Отечеству", которое мы делаем с Юнармией, в экологическое направление или по треку "Создавай будущее", - пояснила Разуваева. - Такую среду мы строим с нашими партнерами, которых у конкурса сегодня уже более 60 - от детских центров до крупнейших российских компаний.

Программа финала составлена так, чтобы участники могли не только соревноваться между собой, но и поработать на мастер-классах, встретиться с экспертами. А их будет немало: ученые, журналисты, артисты, художники и блогеры. Также ребят ждут творческие кастинги, на которых они смогут показать все свои таланты и познакомиться с руководителями крупнейших продюсерских центров. Но и сами испытания заключительного этапа не будут похожи на стандартные тесты".

- Для нас в этом конкурсе не важны школьные оценки, - подчеркнул заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов. - Мы делаем ставку именно на навыки и знания в тех сферах, которые ребятам по-настоящему интересны.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Классный час с Марией Агранович

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