В Краснодаре начали проверку после концерта Zivert с тысячами зрителей

Власти Краснодара и управление Роспотребнадзора по региону начали проверку, после того как 7 июля в крупнейшем закрытом спорткомплексе Краснодарского края "Баскет-Холле" прошел концерт российской поп-певицы Юлии Зиверт. Как сообщили в оперативном штабе региона, концерт даже не пытались согласовать с властями.

- В администрацию Краснодарского края за согласованием организаторы не обращались. Сейчас по факту нарушения постановления губернатора № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края", проводится проверка. В первую очередь - в отношении площадки, где проходил концерт, - говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края в его канале Telegram.

Местные власти пообещали принять к нарушителям меры, установленные законодательством, регулирующим обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Полная вместимость "Баскет-Холла" составляет 7,5 тысяч человек, здесь свои домашние игры проводит баскетбольная команда "Локомотив-Кубань". Как правило, во время концертов часть баскетбольной площадки отдают под танцпол.

Постановление губернатора Краснодарского края "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", подписано 13 марта 2020 года. За все время пандемии в регионе коронавирус выявили у 53534 человек, 3595 человек скончались.