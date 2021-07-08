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08.07.2021 13:26
Рубрика: Власть

В Краснодаре начали проверку после концерта Zivert с тысячами зрителей

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Власти Краснодара и управление Роспотребнадзора по региону начали проверку, после того как 7 июля в крупнейшем закрытом спорткомплексе Краснодарского края "Баскет-Холле" прошел концерт российской поп-певицы Юлии Зиверт. Как сообщили в оперативном штабе региона, концерт даже не пытались согласовать с властями.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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- В администрацию Краснодарского края за согласованием организаторы не обращались. Сейчас по факту нарушения постановления губернатора № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края", проводится проверка. В первую очередь - в отношении площадки, где проходил концерт, - говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края в его канале Telegram.

Местные власти пообещали принять к нарушителям меры, установленные законодательством, регулирующим обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Полная вместимость "Баскет-Холла" составляет 7,5 тысяч человек, здесь свои домашние игры проводит баскетбольная команда "Локомотив-Кубань". Как правило, во время концертов часть баскетбольной площадки отдают под танцпол.

Постановление губернатора Краснодарского края "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", подписано 13 марта 2020 года. За все время пандемии в регионе коронавирус выявили у 53534 человек, 3595 человек скончались.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

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