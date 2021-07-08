В Крыму сироте предоставили ветхий дом без водоснабжения

Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю возбудило уголовные дела в отношении первого заместителя и заместителя главы администрации Советского района из-за предоставления жительнице села Краснофлотское из категории детей-сирот некачественного жилья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, районная администрация заключила со строительной фирмой муниципальный контракт на приобретение жилого помещения для нужд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках соглашения 26-летней сельчанке передали частный дом стоимостью около 1,2 миллиона рублей. Были составлены договор социального найма и акт приема-передачи недвижимого имущества.

Однако эксперты заключили, что предоставленная крымчанке жилплощадь не соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям.

- Штукатурка стен и потолков фактически везде осыпалась, в стенах образовались многочисленные трещины, оконные рамы сгнили, были деформированы полы, несколько лет косметический и капитальный ремонты здесь не проводились, из-за отсутствия водообеспечения и канализации не были созданы условия для принятия душа, купания детей, - уточнили в пресс-службе. Правоохранители установили, что и при приобретении, и при передаче дома сироте первый замглавы Советской райадминистрации не проверяла его соответствие требованиям законодательства. По ходатайству следствия суд временно отстранил чиновницу от занимаемой должности. Ей как обвиняемой по делу инкриминируют превышение должностных полномочий.

Еще одно уголовное дело по факту халатности возбуждено в отношении заместителя главы Советской районной администрации. Он подписал постановление о включении дома в состав муниципальной казны, не проверив пригодность того для проживания.

Нарушение законодательства выявили в ходе прокурорской проверки.