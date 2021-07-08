В Ростове создадут единую платформу для кикшеринга

Для компаний, занимающихся кикшерингом, в Ростове будет создана единая платформа. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Соответствующее поручение он уже дал департаменту транспорта.

По мнению градоначальника, это позволит не только упорядочить работу операторов, но и обеспечит безопасность на улицах города.

Уточним, до 12 июля будут определены зоны запрета парковки электросамокатов и их движения, а также зоны ограничения скорости движения.

- У операторов есть все возможности для того, чтобы выполнить эти условия. Электросамокаты могут быть запрограммированы так, что в определенных точках просто будут выключаться, - отметил Алексей Логвиненко.

Планируется, для наведения порядка ростовских улицах, будут внесены изменения в существующие правила благоустройства. Они, в частности будут касаться размещения средств индивидуальной мобильности на землях, находящихся в муниципальной собственности.

Сейчас администрациям районов поручено создать базу данных, где разместятся наиболее привлекательные места для парковки электросамокатов. После того, как подготовительная работа завершится, с операторами будем заключать договоры на аренду земельных участков для размещения транспортных средств.