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08.07.2021 13:33
Рубрика: Экономика

В Ростове создадут единую платформу для кикшеринга

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

Для компаний, занимающихся кикшерингом, в Ростове будет создана единая платформа. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Соответствующее поручение он уже дал департаменту транспорта.

Фото: Gettyimages
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По мнению градоначальника, это позволит не только упорядочить работу операторов, но и обеспечит безопасность на улицах города.

Уточним, до 12 июля будут определены зоны запрета парковки электросамокатов и их движения, а также зоны ограничения скорости движения.

- У операторов есть все возможности для того, чтобы выполнить эти условия. Электросамокаты могут быть запрограммированы так, что в определенных точках просто будут выключаться, - отметил Алексей Логвиненко.

Планируется, для наведения порядка ростовских улицах, будут внесены изменения в существующие правила благоустройства. Они, в частности будут касаться размещения средств индивидуальной мобильности на землях, находящихся в муниципальной собственности.

Сейчас администрациям районов поручено создать базу данных, где разместятся наиболее привлекательные места для парковки электросамокатов. После того, как подготовительная работа завершится, с операторами будем заключать договоры на аренду земельных участков для размещения транспортных средств.

В регионах Экономика Транспорт Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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