Врач рассказала о болезнях, которыми можно заразиться в подъезде

В подъезде многоэтажки можно заразиться не только коронавирусом, но и другими болезнями, которые представляют серьезную опасность для здоровья. Об этом РИА Новости рассказала врач-эпидемиолог Дарья Тихонова.

В частности, по ее словам, дети, имеющие привычку класть пальцы в рот, нередко заражаются острой кишечной инфекцией, поскольку они могут прикасаться к ручкам дверей, домофонам, почтовым ящикам или дверям лифтов.

Также в подъезде, коммунальной квартире и старом деревянном доме существует опасность заражения туберкулезом, который распространяется воздушно-капельным и контактным путем. При этом разносчиком заболевания может оказаться сосед, ведущий асоциальный образ жизни. Эксперт отмечает, что инфицирование может произойти в закрытых помещениях с высокой влажностью. Кроме того туберкулез распространяется через рукопожатия и передачу предметов.

Еще одним заболеванием, представляющим опасность для жителей подъезда, является ветряная оспа.

Чтобы снизить риск заражения подобными болезнями, следует соблюдать правила личной гигиены, социальную дистанцию, а также проводить дезинфекционную обработку подъездов и проветривать их. По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.