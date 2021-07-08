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08.07.2021 05:40
Рубрика: Происшествия

Из роскошного - в достаточное

Суд лишил банкрота единственного жилья
Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 151(8502)
Неудачливый екатеринбургский бизнесмен Аркадий П. вошел в историю современного российского правосудия: впервые в России на банкротных торгах было продано его единственное жилье.

Банкротом П. был признан еще три года назад, долг составил 21,4 миллиона рублей. При этом проживал он не в долговой яме, как это было принято при царском режиме, а в куда более комфортных условиях - в престижном доме, в двухуровневой пятикомнатной квартире площадью почти 150 квадратных метров. И надеялся в ней проживать в дальнейшем, попросив исключить из конкурсной массы его единственное жилье. Казалось бы, право на стороне должника, ведь лишать человека крыши над головой закон не позволяет. А другого имущества он не имеет, в общем, как говорится, "кому я должен - всем прощаю", поэтому в июле 2018 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил его просьбу.

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Но кредиторы решили избавить П. от огромных счетов за услуги ЖКХ и проголосовали за то, чтобы переселить должника из пятикомнатной квартиры в квартиру попроще, тем более, что официально он семьей не обременен, иждивенцев не имеет, а холостяку много ли надо? И даже подыскали ему вполне приличную "однушку" на окраине, площадью в 31,7 квадратного метра. Аркадий упирался, как мог, судебные тяжбы между ним и кредиторами шли три года, но закончились победой последних и его отступлением на пятикратно меньшую жилплощадь. После чего элитная квартира была продана за 8,25 млн рублей - они пойдут в счет погашения долга.

Элитная квартира была продана за 8,25 млн рублей - они пойдут в счет погашения долга

Новость взволновала юридическое сообщество, тем более что только в апреле 2021 года Конституционный суд признал: в отдельных случаях даже единственное жилье изымать в счет уплаты долга можно - и вот уже на Урале такое судебное решение реализовали. Вздрогнули должники, представив, как их массово переселяют из единственного, даже и не роскошного, жилья - в "разумно достаточное для удовлетворения конституционно значимых потребностей жилище".

Комментарий

Андрей Каспирович, член Свердловской областной коллегии адвокатов:

- Я думаю, несмотря на то что по этому вопросу есть уже два постановления Конституционного суда РФ (№ 11-П от 14 мая 2012 года и 15-П от 21 апреля 2021 года), большого количества подобных судебных решений пока не будет. Потому что коллегия по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации еще 23 октября 2020-го в своем определении № 309-ЭС20-10004 по делу № А71-16753/2017 указала: для того чтобы предоставлять должнику замещающее жилье взамен единственного "роскошного", необходимо внести соответствующие изменения в действующее законодательство - законодателем должны быть четко определены критерии того, что считать "роскошным" жильем, а что - "достаточным". Но до настоящего времени такое регулирование не установлено. И, пока это не будет сделано, суды могут лишь произвольно устанавливать эти критерии, что недопустимо. В данном случае решение о предоставлении екатеринбуржцу другого жилья приняли финансовый управляющий и совет кредиторов в рамках дела о банкротстве. А суд лишь посчитал, что их действия не противоречат закону о банкротстве - такой механизм, кстати, кредиторы могут попытаться использовать в делах о банкротстве физлиц. Что касается дел, не связанных с банкротством, когда взыскание осуществляют приставы, такая практика невозможна, так как это не предусмотрено законом об исполнительном производстве. И у приставов нет права обращать взыскание на единственное жилье, каким бы "роскошным" оно ни было.

Уральский судья оценил преимущества нового законопроекта о банкротстве
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