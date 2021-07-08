"Екатеринбурггаз" признан лучшим налогоплательщиком года

АО "Екатеринбурггаз" победило в общегородском конкурсе "Лучший налогоплательщик 2020 года".

Торжественное награждение четырех лучших предприятий состоялось 7 июля 2021 года в рамках международной промышленной выставки "Иннопром". Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что деятельность победителей конкурса способствует развитию уральской столицы, укреплению ее авторитета и повышению инвестиционной привлекательности. "Ваш опыт прозрачного ведения бизнеса, участие в социальных мероприятиях, оказание помощи населению в борьбе с коронавирусом являются ярким примером для всего бизнес-сообщества нашего города", - заявил глава города.

АО "Екатеринбурггаз" с 1958 года обеспечивает надежное газоснабжение потребителей и развитие газораспределительной системы столицы Урала. На сегодня потребление природного газа в Екатеринбурге превышает 3 миллиарда кубометров в год. Газ используют 800 предприятий Екатеринбурга и почти 400 тысяч абонентов среди населения. Компания ежегодно наращивает объемы строительства газораспределительных объектов. Инвестиции Общества в техническое перевооружение за прошлый год превысили 485 миллионов рублей. В 2020 году реализованы стратегически важные для социально-экономического развития Екатеринбурга проекты, такие как газопровод высокого давления ГРС-2-поселок Компрессорный, и газопровод в районе Екатеринбург-Экспо (1,3 этап).

АО "Екатеринбурггаз", где работают свыше 1000 человек, является добросовестным налогоплательщиком, - только за 2020 год во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды перечислено 610 миллионов рублей.