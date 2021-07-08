Новости

Петра Мамонова начали выводить из комы 10:47
В Челябинске завели уголовное дело на водителя электросамоката 10:44
Штраф в 1 млн рублей грозит организаторам экскурсии на теплоходе "Елизавета" в Москве за нарушение масочного режима 10:42
Доллар впервые с 4 мая превысил 75 рублей 10:35
Названы самые невостребованные вакансии в России 10:32
СМИ: Татьяна Догилева госпитализирована с поражением лёгких 10:23
Денис Проценко: Жара ухудшает течение COVID-19 10:16
На Урале завели дело на мужчину, отстегавшего ремнем шумных девушек 10:08
В Тюмени врачи восстановили мужчине сгнившее до костей лицо 10:06
Авторы закона об игристых винах объяснили понятие "российское шампанское" 10:00
Стало известно, какие бизнес-проекты привлекают иностранных инвесторов 09:58
В России разработают порядок оказания помощи бездомным 09:45
Эксперт заявил об угрозе появления "суперштамма" COVID-19 09:44
В Гаити разгорелась борьба за власть после убийства президента 09:44
В сенате США потребовали больше денег для "сдерживания врагов" 09:44
Стали известны подробности убийства президента Гаити 09:33
Аналитики рассказали, кто чаще всего пользуется безналичными платежами 09:27
В ФМБА назвали регион-лидер по числу почетных доноров 09:23
В России уточнят понятие "гражданин без определенного места жительства" 09:22
Запущен эксперимент по использованию биометрии на экзаменах в вузах 09:12
Какие сюрпризы ожидают участников фестиваля на родине Лукашенко 08:47
Названы самые высокооплачиваемые профессии для молодежи 08:03
ABC: Супругу убитого президента Гаити доставили в больницу Флориды 07:53
Василевский признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ 07:29
Лавров назвал вывод войск США из Афганистана признанием провала миссии 07:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
08.07.2021 09:23
Рубрика: Общество

В ФМБА назвали регион-лидер по числу почетных доноров

Свердловская область стала лидером по количеству почетных доноров. За пять месяцев 2021 года там зарегистрировано 457 граждан, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России". Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).

Россиянам стала доступна международная база доноров костного мозга

Следом идут Нижегородская область (371), Москва (336) и Челябинская область (257). Аутсайдерами стали Ингушетия, Магаданская область, Адыгея и Калмыкия. В этих субъектах РФ за обозначенный период не зарегистрировано ни одного почетного донора.

Согласно федеральному закону №125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов", нагрудный знак "Почетный донор России" положен тем гражданам, которые безвозмездно сдали цельную кровь 40 и более раз, плазму 60 и более раз, цельную кровь 25 и более раз и плазму крови в общем количестве 40 раз, цельную кровь менее 25 и плазму крови в общем количестве 60 раз.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Юг России УрФО Свердловская область УрФО Челябинская область ЦФО Москва ПФО Нижегородская область ДФО Магаданская область

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Авторы закона об игристых винах объяснили понятие "российское шампанское"
В России уточнят понятие "гражданин без определенного места жительства"
В РФПИ прокомментировали новые данные минздрава Аргентины по "Спутнику V"
Убийцами президента Гаити были иностранные наемники
О чем рассказал Валерий Фальков на "Деловом завтраке" в "РГ"
Насколько опасен штамм коронавируса "дельта плюс"