В ФМБА назвали регион-лидер по числу почетных доноров

Свердловская область стала лидером по количеству почетных доноров. За пять месяцев 2021 года там зарегистрировано 457 граждан, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России". Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).

Следом идут Нижегородская область (371), Москва (336) и Челябинская область (257). Аутсайдерами стали Ингушетия, Магаданская область, Адыгея и Калмыкия. В этих субъектах РФ за обозначенный период не зарегистрировано ни одного почетного донора.

Согласно федеральному закону №125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов", нагрудный знак "Почетный донор России" положен тем гражданам, которые безвозмездно сдали цельную кровь 40 и более раз, плазму 60 и более раз, цельную кровь 25 и более раз и плазму крови в общем количестве 40 раз, цельную кровь менее 25 и плазму крови в общем количестве 60 раз.