"Иннопром" отправится с роуд-шоу по крупным городам России

Директор деловой программы "Иннопрома" Антон Атрашкин в последний день работы выставки рассказал "РГ" об ее итогах и будущих планах.

За эти дни "Екатеринбург Экспо" успели посетить около 20 тысяч человек, примерно в два раза меньше, чем в 2019 году. Но из-за ограничений такой результат был вполне предсказуемым. Все участники, по словам Атрашкина, отмечают высокое качество аудитории. Пробиться через закрытые границы и необходимость сдавать ПЦР-тесты смогли только по-настоящему мотивированные люди.

Еще немного цифр: 500 компаний-участников из России и 11 стран дальнего и ближнего зарубежья. Около 1800 предприятий из 38 государств прислали делегатов для участия в деловой программе.

- А настоящие итоги подведем зимой, когда мы увидим, как заполняется выставка 2022 года, - говорит директор деловой программы.

У форума должен появиться новый формат.

- Мы отметили, как много территорий приняли участие в выставке в этом году, и видим потенциал в региональной экспансии "Иннопрома", - заявил Антон Атрашкин в интервью "РГ".

Также в планах - образовательная платформа, которая поможет аккумулировать знания и опыт бизнесменов, ученых и других экспертов, принимающих участие в форуме.

Сейчас у выставки есть несколько опробованных форматов. Кроме традиционного, это "Иннопром-онлайн", формат, который вынужденно протестировали в 2020 году. И вполне удачно. Зарубежные проекты уже прописались в Узбекистане и Индонезии, а вскоре будет анонсирован "Иннопром" в Африке.

Кстати

Даты "Иннопрома-2022" уже намечены - главная промышленная выставка страны должна пройти с 4 по 7 июля.