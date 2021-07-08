Инвестиции и новые контракты: с чем вернулась делегация Югры с "Иннопрома"

Насыщенным и плодотворным стал визит делегации Югры на международную промышленную выставку, которая завершается в Екатеринбурге.

"Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. В этом году в ее работе приняли участие 23 крупных зарубежных делегации, в общей сложности 450 иностранных гостей.

Югра открыта для инвесторов

Одним из ключевых событий, организованных Югрой на полях "Иннопрома", стало заседание инвестиционного клуба "Ugra open for investors: точки роста промышленности Югры". Дословный перевод - Югра открыта для инвесторов. Отметим: заседание Клуба прошло впервые и югорчане намеренно провели его в рамках выставки. Ведь в конечном итоге это еще одно из звеньев для привлечения инвестиций в Югру.

- Клуб создан для повышения инвестиционной привлекательности региона, он открывает новые возможности и перед теми, кто готов вкладывать свои средства в развитие, и перед Югрой, - отметила Наталья Комарова. - Клуб объединил уже состоявшихся и начинающих инвесторов. Они вкладывают ресурсы в завтрашний день. Инвестиции - это будущее. "Иннопром" объединил промышленников, бизнесменов, инвесторов, от которых зависят перспективы развития экономики.

Как уже сообщала "РГ", объем инвестиций в экономику Югры по итогам за прошлый год составил больше триллиона рублей. А к 2030 году достигнет уровня 1,7 триллиона.

- Внебюджетные инвестиции в Югре очень часто применяются вкупе с концессионными соглашениями, причем в самых разных сферах, - рассказала Наталья Комарова. - Югра стала одним из первых регионов, где этот действенный и привлекательный для инвесторов механизм стали применять при создании объектов социального назначения.

Так, по словам главы Югры, по концессии в округе сейчас реализуются проекты по созданию уже четырех комплексных полигонов для размещения, обезвреживания и обработки ТКО, с площадками для утилизации мусора. Один из этих объектов строится с использованием "зеленых" облигаций.

- Замечу: это первые в стране "зеленые" облигации, привлеченные для создания Нефтеюганского межмуниципального полигона, - констатировала Наталья Комарова.

Кроме того, в Югре готовится 63 новых проекта с использованием инфраструктурных облигаций.

- Нам очень важно взаимодействовать с ключевыми отраслевыми заказчиками, корпорациями, частными холдингами, иностранными компаниями, - отметил председатель клуба молодых промышленников Антон Ковалев. - Сегодня клуб объединяет около 150 собственников предприятий из различных регионов страны в возрасте не старше 40 лет. Наша цель - формировать приоритетные направления, инвестиционные ниши. Мы помогаем реализовывать пилотные проекты без нормативных ограничений.

- В Югре любой инвестор сможет найти возможности для развития своего бизнеса. Каждый новый проект - это положительные изменения в жизни югорчан и основа для экономического роста региона, - подчеркнула глава Югры в ходе заседания инвестиционного клуба.

Продолжим дружить домами

Еще один важный итог "Иннопрома": Югра и Венгрия заключили соглашение о сотрудничестве.

- Два наших региона связывают добрые, давние отношения, - отметила губернатор Наталья Комарова. - Мы высоко ценим заинтересованность Венгрии в развитии дружественных связей. Мы долго шли к подписанию этого соглашения. И это очень важное событие.

В соответствии с документом стороны запланировали широкомасштабное взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, ведение совместной инвестиционной и инновационной деятельности, содействие в установлении связей между негосударственными организациями, отраслевыми и деловыми ассоциациями. Кроме того, партнеры будут вместе готовить специалистов для высокотехнологичных отраслей производства, сотрудничать в сферах маркетинга, консультативных и экспертных услуг, развивать и укреплять сотрудничество в спорте.

- Сотрудничество Югры и Венгрии сыграет важнейшую роль в восстановлении экономики после пандемии, захватившей весь мир, - подчеркнул министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. - В нашей республике предприятия, производящие стройматериалы, стали искусственно завышать цены на продукцию. Поэтому мы ищем новые возможности для импорта продукции лесопереработки и очень заинтересованы в развитии отношений.

Напомним, что товарооборот между парнерами, по данным за прошлый год, уже превысил два миллиона долларов США. В числе новых направлений сотрудничества партнеров Наталья Комарова предложила рассмотреть поставки производимой в Югре продукции топливно-энергетического комплекса, деревообработки, биологически чистых продуктов из дикоросов.

Отметим: на площадке "Иннопрома" было подписано соглашение о сотрудничестве между Югрой и Средним Уралом. Регионы также связывают давние прочные отношения. Соглашение призвано укрепить и развить эти связи сразу в нескольких областях. Планируется, что стороны будут сотрудничать в вопросах законотворческой деятельности, в том числе при рассмотрении проектов федеральных законов. Соглашением предусмотрено расширение связей между творческими союзами и объединениями, деятелями культуры и искусства, подготовка научных кадров, разработка и реализация программ дополнительного образования и т. д.

Еще больше "цифры"

Крупные технологические предприятия в Югре будут создаваться с применением механизмов цифровой экономики. Об этом шла речь на встрече губернатора Натальи Комаровой и директора по развитию фонда развития интернет-инициатив Евгения Борисова на "Иннопроме". Стороны подписали соглашение об апробации механизма создания технологических предприятий в сфере цифровой экономики в Югре.

Объем инвестиций в экономику Югры по итогам за прошлый год составил больше триллиона рублей. А к 2030 году достигнет уровня 1,7 триллиона

- Это соглашение позволит вырастить настоящих национальных чемпионов из местных предприятий, - отметил генеральный директор фонда развития Югры Сергей Афанасьев. - Экспериментальные промышленные площадки будут определены до середины следующего года. Мы предоставим предприятиям всю необходимую помощь для дальнейшего развития.

Как отметили в Фонде развития Югры, программа подразумевает три этапа. Сначала должна быть разработана экосистема цифровой экономики. Затем будут отобраны компании и лучшие проекты в этой сфере. Наконец, для лидеров будут созданы индивидуальные финансово-экономические и технологические механизмы развития.

- Реализация соглашения позволит сформировать системы создания таких проектов. Кроме того, будет проработана стратегия развития этих предприятий. В результате мы получим компании с многомиллионными выручками,- подчеркнул Сергей Афанасьев.

Важно, что на днях Югра одним из первых регионов в России приняла стратегию цифровой трансформации округа.

Сверим часы

Еще одна ценная международная встреча прошла на полях "Иннопрома": губернатора Югры Натальи Комаровой и Мераль Гюзель, специалиста по вопросам экономического вовлечения женщин и партнерства с частным бизнесом структуры "ООН-Женщины". Гюзель прибыла в Екатеринбург из Нью-Йорка.

Глава Югры пригласила Мераль Гюзель принять участие в заседании международного дискуссионного клуба Евразийского объединения женщин - региональных лидеров. Оно пройдет на площадке Евразийского женского форума 13-15 октября. Этот проект объединяет женщин-лидеров на планете в интересах мира и гуманитарного сотрудничества.

- Я с удовольствием внесу свой вклад в эту работу. Достижение целей развития ООН - это наша общая задача,- подчеркнула в ответ на приглашение Мераль Гюзель.

- На организованном Валентиной Матвиенко Евразийском женском форуме в 2018 году участницы приняли декларацию о создании Евразийского объединения женщин - региональных лидеров. Мы договорились регулярно сверять часы. Для этого создали интернет-платформу, - рассказала Наталья Комарова.

В основу объединения заложены цели устойчивого развития ООН. Сегодня в составе объединения 200 женщин из 22 государств мира и 15 российских регионов.

- Мы активно обменивается практиками, что очень востребовано сегодня, в пандемию. На этой платформе есть данные о 120 практиках, реализуемых в 22 странах мира, - подчеркнула глава Югры.

Напомним: Наталья Комарова - одна из самых активных участниц Евразийского объединения женщин - региональных лидеров. Мераль Гюзель подтвердила, что примет участие в женском форуме в октябре этого года.