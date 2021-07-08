Как уральские регионы выходят из порожденного пандемией кризиса

Для Тюменской области первый год пандемии выдался сверхуспешным по росту промышленного производства, но поистине сокрушительным по потерям бюджета. В первой половине нынешнего года наблюдается другая, отчасти противоположная динамика. А как у соседей? Сейчас в целом идут дела в гору у предприятий Челябинской области, Ямала, Зауралья, а вот в Югре, напротив, зафиксирован заметный спад, и Свердловская область, в отличие от 2020-го, ушла в минус. Чем объяснить качели и что следует ожидать в ближайшей перспективе?

Если судить только по индексу промпроизводства, то может сложиться впечатление, что в предыдущем году Тюменскую область разорительный коронавирус обошел стороной. Рост составил 21,5 процента - потрясающий для РФ результат. Он, не будь известных ограничений, мог стать значительно большим и был просто предопределен запуском новых мощных нефтехимических предприятий в Тобольске. С их выходом на проектные показатели индекс стал ожидаемо снижаться, но в первые месяцы 2021-го держался на достойном уровне, превышая прошлогодний за аналогичный период почти на 8 процентов. Это главным образом связывается с развитостью и устойчивостью обрабатывающего сектора. В июне тюменский губернатор Александр Моор выразил надежду на то, что по итогам 12 месяцев регион сохранит прирост в пределах 7-10 процентов.

Резкий набор скорости нефтехимическим комплексом не мог, конечно, нивелировать столь же резкое снижение фискальных поступлений в казну области в целом, прежде всего налога на прибыль. Она с "антиковидными" тратами разом потеряла 56 миллиардов рублей, получив "компенсацию" из федерального бюджета на 7 миллиардов рублей. Тогда как, для сравнения, Свердловская недосчиталась 4 миллиардов рублей, а размер дополнительных трансфертов ей превысил эту сумму вдесятеро. Ямало-Ненецкий округ оказался в схожей ситуации с Тюменской областью. Последняя, имея чуть ли не самый низкий в РФ госдолг, надеется потихонечку залатать прорехи. Динамика налоговых поступлений настраивает на оптимизм: в первом квартале годовой план был выполнен на29 процентов.

Эксперт в сфере экономической и социальной географии профессор МГУ России Наталья Зубаревич отмечает неизменно высокий профессионализм казначеев тюменского правительства и относительную финансовую самостоятельность региона. За малым исключением другие регионы, подчеркивает она, все больше зависят от помощи федерального центра. В кризисы это проявляется очень ярко. В 2006-2007 годах, в 2016-2017-х доля трансфертов в доходах субъектов РФ составляла соответственно 16 и 17 процентов. В 2009 и 2020-м - 27 и 26 процентов. Ну а наполняемость местных бюджетов в значительной степени зависит от притока инвестиций. И тут наблюдается явное смещение в сторону Москвы с Московской областью, Ямала, Югры и Санкт-Петербурга. В прошлом году на регионы-капитаны пришлось без малого 40 процентов всех капиталовложений. Причем доля столицы увеличилась с 2014 года с 12 до 18 процентов при почти неизменной доле Западной Сибири (11-12 процентов).

Данные Росстата свидетельствуют о возвращении к позициям доковидного года. Вместе с тем проблемы платежеспособности дают о себе знать

За Уралом деньги притягивают прежде всего углеводороды. Их добыча и переработка в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах обеспечивают свыше трети поступлений в национальную казну. Автономии без внимания инвесторов не останутся, дорожающий баррель стимулирует интерес, хотя потенциал территорий несколько разнится. Нефтяная база Югры постепенно истощается, спад добычи продолжается, что объясняет снижение индекса промпроизводства за январь-май на 6,4 процента. Иная картина в ЯНАО. Здесь и нефти извлекают из недр все больше, и по газу объемы неплохие, и продолжают разворачивать сеть производств по его сжижению.

В Тюменской области, существенную часть консолидированного бюджета которой составляют, напомню, налоговые отчисления Югры и Ямала, самые капиталоемкие инвестпроекты также были связаны с углеводородами. Это добыча нефти в Уватском районе, это запуск крупного нефтеперерабатывающего завода в Тюмени и мощных заводов глубокого нефтехимического передела в Тобольске. Каждый гиперпроект обошелся в многие сотни миллиардов рублей. Подобных в обозримой перспективе не предвидится. Планка была поднята высоко, и не удивительно, что кривая инвестиций пошла вниз, и не сказать, что плавно. Однако курочка по зернышку клюет - надежда на большой портфель более скромных проектов.

Вынашиваются, правда, и амбициозные. К примеру, увеличить к 2027 году почти втрое долю региона в общероссийском производстве яиц (сейчас 6,2 процента) - с учетом растущего мирового спроса на яичный протеин и с прицелом на азиатский рынок. Или раскрутить турбизнес до размера, заметного в национальном масштабе, и привлекать на одни лишь термальные источники до одного миллиона туристов в год.

Наталья Зубаревич скептически оценивает замысел по превращению территории, заурядной в природном отношении и довольно далекой от столиц, в край массовых путешествий и отдыха. Совершенно не представляя, каким образом Тюмень собирается на равных соперничать с Черноморьем, Северным Кавказом, Карелией, Золотым кольцом, Байкалом, Алтаем, Калининградской областью. В свое время, вспоминает она, 56 регионов направили в федеральное правительство на экспертизу программы социально-экономического развития и в 48 из них туризм был назван в числе приоритетных направлений. Это, резюмирует эксперт, полное непонимание того, что отрасль особенная, высококонкурентная, лишь малая группа регионов имеет реальные условия для ее развития.

Она призывает не забывать и об ощутимом снижении среднедушевых доходов, характерном как для уральских областей, так и для Тюменской. Многие экономят на поездках, на покупках товаров и услуг. Спрос на жилье поддерживается льготной ипотекой, но ее ресурс также ограничен.

- В расчете на душу населения тюменцы строили в прежние годы много, в передовиках ходили. Однако мы видим, что с 2015 года показатели снижаются. Удастся ли выйти на прежние рубежи - большой вопрос. Область и сегодня направляет на поддержку национальной экономики внушительные средства, и все же, мы видим, в последние годы вынуждена их сокращать из-за уменьшения бюджетного каравая. Из него в 2019-м на нацэкономику "отрезали" 36 процентов, в 2020-м - уже 28. Возможности для поддержки инвесторов сузились, к сожалению. Реальность суровая, с ней надо считаться, - говорит Наталья Зубаревич.

Последние данные Росстата и его территориальных подразделений свидетельствуют о возвращении к позициям доковидного года. Вместе с тем проблемы платежеспособности дают о себе знать. Скажем, в Свердловской области оборот розничной торговли за первые пять месяцев на 1,4 процента ниже, чем в январе-мае 2020-го. Тюменская область вышла на плюс, однако динамика прироста (месяц к месяцу) слабая. Что радует, так объемы промпроизводства. В среднем по РФ рост на 3,2 процента, а в четырех из шести регионов УрФО он намного выше.