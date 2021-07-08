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08.07.2021 11:24
Рубрика: Власть

Мэром Кургана впервые стала женщина

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Фото: Валентина Пичурина Фото: Валентина Пичурина
Фото: Валентина Пичурина

Курганская городская дума на внеочередном заседании 7 июля избрала главой города Елену Ситникову, исполнявшую до этого обязанности градоначальника. Отметим, впервые на пост главы областного центра заступила женщина.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Депутатам пришлось голосовать дважды. "Я не помню за 16 лет работы в думе такого напряженного заседания", - признался после председатель гордумы Игорь Прозоров.

По итогам первого голосования за Ситникову были 10 депутатов, за ее конкурента - 12. При этом по уставу города, избранным на должность главы считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной численности депутатов думы. То для уверенной победы претенденту надо было набрать 14 голосов.

- Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов для избрания на должность главы, - сообщила результаты голосования председатель счетной комиссии Любовь Силантьева. - В соответствие с пунктом 7 статьи 29 Устава города дума в течение 30 дней проводит повторное голосование или объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность главы.

Спикер объявил перерыв на час, потом его продлили еще на час. После перерыва сразу начинается повторное голосование. Итоги его оказались убедительными для Елены Ситниковой: на этот раз ее поддержали 19 из 23 депутатов.

Она поблагодарила коллег за доверие и пообещала все актуальные для города задачи решать вместе с ними, региональным правительством, городской Общественной палатой, опираясь на мнение жителей.

- Для меня это большая ответственность, - заявила новый мэр Кургана. - Обещаю работать честно, открыто.

Справка "РГ"

Елена Вячеславовна Ситникова имеет два высших образования по специальностям "Филология" и "Юриспруденция". Более 23 лет проработала в органах исполнительной власти и местного самоуправления на разных должностях. С февраля 2020 года была назначена заместителем главы Кургана, руководила департаментом социальной политики. С 13 мая 2021 года, после ухода бывшего мэра Андрея Потапова в отставку, исполняла полномочия главы города.

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