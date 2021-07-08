На Ямале два человека выжили после жесткой посадки самолета

В Красноселькупском районе ЯНАО нашли частный легкомоторный самолет, ранее переставший выходить на связь: он совершил жесткую посадку.

Сигнала аварийного радиомаяка воздушного судна Tecnam P2002-JF RA-01865 сработал в 60 километрах от села Толька. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По информации МЧС РФ, легкомоторный самолет выполнял авиационное патрулирование лесов. Он вылетел в 12 часов из села Толька.

- Спасатели, которые отправились на поиски из Нижневартовская, обнаружили дымящий борт, рядом с ним человек подавал сигналы рукой, - говорится в сообщении ведомства.

Оба человека, которые были на борту, живы, в сознании, их эвакуируют в больницу.

Обстоятельства инцидента выясняются, Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку безопасности полетов. По данным ТАСС, предварительная причина жесткой посадки - отказ двигателя.